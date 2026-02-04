"Mi viejito lindo": Connie Achurra publica tierno mensaje para su padre Patricio Achurra en su cumpleaños

04 feb. 2026 - 09:30 hrs.

La cocinera Connie Achurra aprovechó sus redes sociales para manifestar lo feliz que está de que su padre, Patricio Achurra, cumpla un año más de vida.

Por lo mismo, fueron sus plataformas las que sirvieron de testigo para el amor que siente una hija por su padre, sobre todo por uno que se esforzó en estar presente para ella a pesar de sus largas jornadas de trabajo como actor.

Connie Achurra celebra cumpleaños de su papá

"Este señor amado por los perros de la familia, hoy está de cumpleaños", partió diciendo entre risas, mientras dejaba en evidencia una foto de Patricio, que cumple 78 años, con uno de sus perritos.

"Una vez más doy gracias al universo por tenerlo como papá, feliz cumpleaños mi viejito lindo, Patricio Achurra", escribió enseguida, dando a entender que su padre como figura siempre ha estado presente y dejando en evidencia un lazo inigualable.

Asimismo, al final de su mensaje escribió: "Y espero haber heredado ese 'gen mágico' para envejecer así de bien", en alusión a lo joven que se ve su padre con el paso de los años.

De inmediato, los seguidores de Connie comenzaron a felicitar a Patricio, quien además de ser el padre de la cocinera, es un destacado actor nacional con paso por innumerables producciones, muchas de las que quedaron en el imaginario colectivo, como "La Madrastra".

