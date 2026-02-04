"Como eres una guerrera...": Emilia Dides revela que su hija sufrió una inesperada complicación en el parto

04 feb. 2026 - 10:50 hrs.

El pasado sábado 31 de enero, Emilia Dides dio a conocer que su hija Mía Ignacia ya había nacido, siendo este uno de los momentos más felices de su vida.

Sin embargo, durante su última publicación en redes sociales, la ex Miss Univero Chile expresó que el nacimiento de la bebé no estuvo exento de complicaciones, ya que llegó a este mundo con dificultades para respirar.

Así lo escribió la propia Emilia, quien a través de una publicación en Instagram escribió un emotivo texto de lo que ha vivido durante los últimos días siendo madre primeriza.

Emilia Dides expone las complicaciones en el nacimiento de su bebé

Precisamente, en este posteo, Emilia escribió que "el día que llegaste no pude tenerte en mis brazos desde el primer momento, pero tú papá te acompañó hasta que pudieras respirar bien, y como eres una guerrera, lo lograste, mi amor".

Pasada esta dificultad, una de las figuras del espectáculo más queridas de Chile recalcó que "estos días contigo han sido llenos de emociones, pero sobretodo de amor. Gracias por tu ternura, por tus cariños y por ser parte de nosotros".

"Viniste a salvar muchas partes de mi alma que necesitaban de ti. Te amo", cerró Emilia, dando a entender el eterno amor que siente por su guagua.

