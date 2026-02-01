Logo Mega

Desde Lele Pons a Inna Moll: Las reacciones de famosos al nacimiento de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes

Desde Lele Pons a Inna Moll: Las reacciones de famosos al nacimiento de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes instagram

Este sábado 31 de enero Emilia Dides y Sammis Reyes hicieron público el nacimiento de su bebé, a la que nombraron Mía Ignacia Reyes Dides, recibiendo el cariño de sus seguidores, pero también de figuras del espectáculo. 

La pareja inició su relación un poco antes de la Gala de Viña 2025 y dieron rienda suelta a su amor, lo que terminó con el embarazo de la ex Miss Chile. 

Ambos se mostraron muy felices por el nacimiento de Mía y en una publicación en conjunto declararon: "Bienvenida a nuestro mundo, princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas".

La reacción de los famosos al nacimiento de Mía Reyes

Uno de los mensajes que más destacó fue el de la actual Miss Chile, Inna Moll, quien comentó "que emoción lo que se les viene por delante, los felicito", mientras que Ignacia Antonia escribió "felicidades, bienvenida al mundo Mía".

De igual forma, Vale RothHelhue SukniPamela Leiva, Princesa Alba, Melina Noto y Tati Fernández entregaron sus felicitaciones a los ahora padres de Mía y les desearon lo mejor de aquí a futuro. 

Asimismo, la influencer y figura internacional Lele Pons se mostró muy contenta por el nacimiento de Mía y envió sus cariños a Emilia y Sammis. "AHHHHH QUE BELLOS!! Felicidades amigos", manifestó la cantante. 

