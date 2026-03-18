Juan de Dios le pedirá un beso a Matilde en el capítulo 95 de Reunión de Superados

18 mar. 2026 - 23:21 hrs.

En el avance del capítulo 95 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) le dedicará unas emotivas palabras a Josefa (Luz Valdivieso) por el tiempo que han pasado juntos.

Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) intentará evitar que Perla (Shlomit Baytelman) le revele a sus nietos la verdad sobre su nueva pareja.

Sin embargo, Perla le responderá frente a toda su familia que los niños tienen derecho a conocer toda la verdad.

Reunión de Superados / Mega

Juan de Dios le pedirá un beso a Matilde

Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) tendrá una amena cita con Matilde (Ignacia Baeza).

La situación lo motivará a tal punto de pedirle un beso a la abogada, algo que ella nunca ha experimentado con otro hombre desde su matrimonio con Coke.