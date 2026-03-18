Juan de Dios le pedirá un beso a Matilde en el capítulo 95 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 95 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) le dedicará unas emotivas palabras a Josefa (Luz Valdivieso) por el tiempo que han pasado juntos.
Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) intentará evitar que Perla (Shlomit Baytelman) le revele a sus nietos la verdad sobre su nueva pareja.
Sin embargo, Perla le responderá frente a toda su familia que los niños tienen derecho a conocer toda la verdad.
Juan de Dios le pedirá un beso a Matilde
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) tendrá una amena cita con Matilde (Ignacia Baeza).
La situación lo motivará a tal punto de pedirle un beso a la abogada, algo que ella nunca ha experimentado con otro hombre desde su matrimonio con Coke.Ve el capítulo en
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