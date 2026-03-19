"Pone en riesgo mi vida": Isidora Carvallo confiesa complejo trastorno que la llevó nuevamente al hospital
Desde la cama de una clínica, Isidora Carvallo hizo una importante confesión sobre su salud física y mental. "Yo sé que muchos se preguntan por qué siempre termino hospitalizada aquí por cetoacidosis, por la diabetes, que soy irresponsable", comentó en una serie de videos en Instagram.
"Bueno, vengo a contar la verdad. Una verdad que quizás no había contado, no sé si por vergüenza, miedo al que dirán o que quizás no van a entender", dijo la hija de Nicole Pérez antes de explicar el trastorno que padece.
El trastorno que padece Isidora Carvallo
"Lo que yo tengo se llama diabulimia, que es una bulimia que le da a los diabéticos. Y en vez de vomitar, no me inyecto insulina para adelgazar. Y eso es lo que me hace caer una y otra vez", detalló.
"Eso no lo había contado, pero es algo que me ha traído muchas veces acá y me ha hecho arriesgar mi vida. Así que yo ya tomé la decisión de hablarlo y tomar terapia esta vez en serio, porque ya es algo que realmente pone en riesgo mi vida", prometió.
Isidora agregó que su intención es también visibilizar esta condición. "Si tienes diabetes y estás pasando por esto, no estás solo. Háblalo, porque de verdad la vida no es un juego, tus órganos se van degastando", advirtió.
Previamente, había contado que sus venas no estaban funcionando bien y las enfermeras no habían podido hacer entrar la aguja para la vía mientras estaba hospitalizada.
¿Qué es la diabulimia?
Según el sitio especializado WebMD, este trastorno afecta principalmente a mujeres que sufren de diabetes tipo 1, quienes omiten sus dosis de insulina con el fin de adelgazar.
La falta de insulina en personas con diabetes provoca que el cuerpo produzca cetonas como fuente de energía, lo que puede causar anorexia, pérdida de peso y posteriormente cetoacidosis diabética, una condición que puede ocasionar la muerte.
