Blu Dumay responde a odiosos mensajes de una seguidora: "Le mando mucho amor a tu amargada vida"
Blu Dumay cuenta con más de 137 mil seguidores en Instagram, una comunidad que la apoya como participante de El Internado y que siempre está pendiente de sus consejos de belleza y estilo de vida.
Sin embargo, como muchas personalidades de internet, en ocasiones la influencer recibe mensajes no tan agradables.
Tal es el caso de una usuaria a quien Dumay decidió responder públicamente para reflexionar sobre el daño que puede hacer este tipo de comentarios.
Reacción de Blu Dumay a mensajes en Instagram
Blu Dumay publicó en una historia unas capturas de pantalla de las molestas palabras que le dedicó reiteradamente la internauta.
"Cállate, fea patética, no salvas a nadie. Eres conocida por tu madre no más . Chaooo, molesta"; "Ningún brillo tu contenido, qué patética cuica"; "Cállate, fea, colgada de tu madre. No tienes identidad propia, deja de hacer contenido", se lee en la imagen.
"Yo no entiendo de dónde la gente saca tanto odio y negatividad. Pero más que darle pantalla a gente así, solo me gustaría dar consciencia al hate que se genera en redes sociales", dijo Blu.Ir a la siguiente nota
"Porque yo estoy muy segura de mí misma y de lo que soy capaz, pero hay personas que no y les influye muchísimo", alegó. "Pero bueno, reina, a la ignorancia soy oídos sordos y le mando mucho amor a tu amargada vida", escribió finalmente.
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