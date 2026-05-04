"Tuvo suerte...": El Internado React reacciona al preocupante accidente de Blu Dumay

04 may. 2026 - 23:55 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó al preocupante accidente protagonizado por Blu Dumay.

Durante una actividad organizada por Fernando Godoy, los participantes debían correr hacia una campana al reconocer la canción que sonaba de fondo.

En uno de los turnos, Blu perdió el equilibrio y cayó justo debajo del objeto, por lo que tuvo que ser asistida por el equipo de producción.

El Internado / Mega

Álex Ortiz reacciona a accidente de Blu

La impactante caída sorprendió al animador de El Internado React, quien expresó: "Oye se pegó fuerte la Blu".

"Tuvo suerte que no se le cayó la campana en la cabeza. Oye esas campanas pesan como diez kilos", agregó.

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