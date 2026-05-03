La tierna conversación de Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja que terminó a los besos
En el capítulo 124 de El Internado, Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero tuvieron una tierna conversación que terminó con apasionados besos escondidos.
Todo comenzó cuando la argentina le preguntó al actor por qué le había afectado tanto ver los besos que se dio a lo largo del reality y él le explicó que se quería cuidar como profesional y además que los sentimientos se magnificaban mucho en el encierro.
La trasandina quiso indagar más en el romance que tuvo su compañero con Milo González y él le contó que estaba a gusto con las condiciones que había puesto ella de no tener relaciones sexuales.
La historia de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, Agustina Pontoriero le consultó cómo se daba cuenta él que le gustaba una mujer y él fue bastante sincero: "A mí me importa que entiendan mi humor, me da mucha pereza ese proceso de quedar".
Luego, la argentina le contó que ella quería casarse algún día con un hombre que le diera todo: "Que diga 'tiene todo esto a su nombre', yo quiero que diga Agustina Pontoriero de...".
"Adrián Pontoriero", lanzó el intérprete español, para luego comenzar a besarse mientras se escondían detrás de una almohada.
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