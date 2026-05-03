"Planeta tierra ¿Aló?": La irónica respuesta de Camila Nash que desató el enojo de Furia

03 may. 2026 - 23:45 hrs. | Act. 04 may. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 124 de El Internado, Camila Nash y Furia tuvieron un fuerte intercambio en medio de una actividad sobre redes sociales.

Tonka Tomicic les mostró a los participantes sus momentos virales y los comentarios que hacían las personas sobre ellos en redes sociales, positivos y negativos.

En esa línea, la animadora le hizo una tensa pregunta a la influencer nacional: "¿Hay algún comentario que te haya tocado o dolido?".

Camila Nash asintió y se refirió a la traición de Akemi Nakamura y cuando fue interpelada por su consumo de alcohol en las fiestas, pero Furia intervino con una acotación: "Yo escucho a muchos acá que dicen que vos cuando te pasas de copas haces cosas que a Tom no le gustan. Si ese es el comentario que te molestó, es el mismo comentario que se le hace a Otakin, nadie acá tiene un problema de adicción".

El Internado

La respuesta de Furia

En ese momento, Camila Nash le respondió de manera irónica a su compañera: "Planeta tierra ¿Aló? Planeta tierra, estoy hablando de algo que pasó cuando ni siquiera existías. El resto entendió...".

Tras lo anterior, Furia defendió a Tom Brusse y aseguró que ella no tenía por qué lanzarle una copa: "De eso te haces la estúpida, es hombre y no tiene por qué recibir maltrato. Le arruinas el reality al pibe, todo el día lo molestas. Ahí tienes otro clip".

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que el marroquí estaba bastante feliz con ella, por lo que ambas siguieron gritando.