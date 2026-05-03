"Te bajé a tu marido y...": El comentario de Akemi Nakamura a Camila Nash que la dejó callada y sacó aplausos

03 may. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 04 may. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 124 de El Internado, Akemi Nakamura se aburrió de Camila Nash y le respondió con todo, dejando a sus compañeros muy sorprendidos.

Cuando estaban leyendo los comentarios de los fanáticos del reality en redes sociales, volvió a la palestra el romance que tuvo Tom Brusse con la modelo, cuando la chilena fue eliminada.

La colombiana aseguró que ella no tenía conocimiento de que la relación era seria y la creadora de contenido lanzó un duro comentario: "Imagínate que Mateucci nunca te dijo ni 'mi amor' y te pasaste rollos, no te dieron ni la mano y pensabas que estabas casada. Ridícula".

El Internado

La respuesta de Akemi Nakamura

A Akemi Nakamura no le gustó para nada el comentario de su compañera y comenzó a jactarse de que ella le había dicho "fantasma" anteriormente y a modelar, mientras que recibía críticas: "Gracias por mostrarme que un cuerpo perfecto no vale de nada, ardida. Ni con ese cuerpazo te duran los minos, imagínate estuvieras más fea".

Posteriormente, la japonesa leyó un comentario que decía "esta mujer le pega mil patadas a todas" y aprovechó de responderle con todo a Camila Nash: "Te doy pelo, te doy cuerpo ¿Qué más quieres que te dé? Te bajé a tu marido y te resucité".

Finalmente, varios de los participantes aplaudieron a la modelo por dejar callada a la pareja de Tom Brusse, pero ella no tardó en seguirle lanzando dardos.