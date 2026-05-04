Blu Dumay tendrá fuerte accidente: Mira EN VIVO el capítulo 125 de El Internado React

04 may. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado vive una nueva jornada esta noche, en un momento clave donde las relaciones dentro del encierro comienzan a tensionarse cada vez más.

En esta próxima entrega, Blu Dumay tendrá un fuerte accidente por el cual tuvo que ser atendida por personal médico

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En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de integrar la opinión del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

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