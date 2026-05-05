"Te encariñas mucho": Arenita rompió en llanto ante la inminente salida de ella, Blu Dumay o Adrián Pedraja

05 may. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 125 de El Internado, Arenita tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini, en la cual terminó llorando.

Al comienzo, la influencer hizo una reflexión sobre sus días en el reality: "Hace rato que no gano nada y entré siendo la mejor en cocina, te replanteas si realmente eres bueno, más que los otros te están pinchando todo el día".

El español se preocupó y le dio un sabio consejo a su compañera: "No tires la toalla, nena, aquí de un día para otro da la vuelta esto así, tu fuerte es ese y al fin y al cabo cuando quede un círculo chiquitito, se van a ver las caras en la cocina".

El Internado

La emoción de Arenita

Luego, Arenita le confesó a Fabio Agostini que enfrentarse a Blu Dumay y a Adrián Pedraja en el duelo de eliminación le afectaba mucho: "Me desmotiva un montón, ellos son los únicos que han estado conmigo desde el comienzo, que se vaya uno me pone triste".

En ese momento, Natalia Rodríguez rompió en llanto: "Te encariñas mucho con las personas, me da pena, los dos son muy importantes para mí, Blu es mi mejor amiga y Adrián siempre ha sido el primero en ir a consolarme".

Finalmente, el español le comentó a la influencer que creía que ella y su pareja tenían más ventaja sobre su compatriota.