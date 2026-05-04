Ingresó personal médico: Fuerte caída de Blu Dumay en pleno juego desató preocupación

04 may. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 125 de El Internado, Blu Dumay sufrió una caída en medio de una actividad que prometía solo diversión.

Fernando Godoy llegó a la casona y les propuso a los participantes ser parte de un karaoke que tendría un beneficio en la siguiente dinámica en la chacra.

De pronto sonó la música y era una conocida canción del grupo mexicano RBD, la cual casi todos los famosos sabían.

El Internado

El percance de Blu Dumay

Al llegar a la campana, Blu Dumay pasó de largo y terminó al suelo, pero lo grave fue que le cayó encima un fierro que sostenía el artículo para poder tener acceso a adivinar la canción.

Todos se precuparon de la joven y se acercaron a verla, mientras ella se afirmaba una pierna y personal médico ingresaba a atenderla.

Finalmente, fue Fabio Agostini quien ayudó a la ingeniera a pararse y le advirtió que solo era un juego y que podía terminar con una lesión de importancia.