Ingresó personal médico: Fuerte caída de Blu Dumay en pleno juego desató preocupación
En el capítulo 125 de El Internado, Blu Dumay sufrió una caída en medio de una actividad que prometía solo diversión.
Fernando Godoy llegó a la casona y les propuso a los participantes ser parte de un karaoke que tendría un beneficio en la siguiente dinámica en la chacra.
De pronto sonó la música y era una conocida canción del grupo mexicano RBD, la cual casi todos los famosos sabían.
El percance de Blu Dumay
Al llegar a la campana, Blu Dumay pasó de largo y terminó al suelo, pero lo grave fue que le cayó encima un fierro que sostenía el artículo para poder tener acceso a adivinar la canción.Ir a la siguiente nota
Todos se precuparon de la joven y se acercaron a verla, mientras ella se afirmaba una pierna y personal médico ingresaba a atenderla.
Finalmente, fue Fabio Agostini quien ayudó a la ingeniera a pararse y le advirtió que solo era un juego y que podía terminar con una lesión de importancia.
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