Luis Mateucci le confesó a Agustina Pontoriero lo que no le gusta de Michelle Peint: "Me da vergüenza ajena"

05 may. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 125 de El Internado, Luis Mateucci tuvo una conversación bastante sincera con Agustina Pontoriero sobre Michelle Peint.

Todo comenzó cuando el argentino estaba sentado solo en el patio y le fue a hacer compañía, para luego decirle que lo extrañaba como amigo.

En ese momento, él aprovechó de decirle no le gustaba el coqueteo que estaba teniendo con Adrián Pedraja, luego de los comentarios negativos que tuvo hacia ella.

El Internado

El análisis de Luis Mateucci

Tras lo anterior, comenzaron a hablar de Michelle Peint y Agustina Pontoriero no tuvo buenas palabras: "Lo de Michelle es diferente, se hace la pobre, eso es lo que me molesta de la piba".

"Si a mí eso es lo que me da vergüenza ajena", agregó el argentino, para luego contar cuando estaban en la cama, olvidaba todos los problemas.

Pero luego, Luis Mateucci volvió a mencionar a la venezolana y reveló algunas de las cosas que le molestan de ella: "Le falta mucho, con 23 años querer imponer algo, ella me habla de negocios a mí. Por eso busco adultas, lamentablemente a los 23 años te falta, yo la podría mandar a la conch... Yo últimamante, cuando la mina no me cierra, me quedo solo".