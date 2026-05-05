"No me llegas ni a los talones, papi": Así fue el cruce sin filtro entre Furia y Luis Mateucci

05 may. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 125 de El Internado, Furia y Luis Mateucci se enfrascaron en una tensa discusión frente a Fernando Godoy y a un importante chef.

Todo ocurrió cuando los participantes estaban presentando sus esculturas de frutas y fue el turno de Michelle Peint, quien se inspiró en el argentino.

Lo anterior, dio pie para que la entrenadora lanzara un duro comentario sobre su compañero: "Es lo único que le queda, como fue un falso de mier... no tiene con quien más estar".

El Internado

La respuesta de Luis Mateucci

Lógicamente, Luis Mateucci no se quedó en silencio y arremetió contra su compatriota: "Che está el avión esperándote ¿No te ibas? Nos mandaron a una que en vez de pelear, es graciosa".

"No me llegas ni a los talones, papi, seguí hablando, gracias, mi amor, me haces más grande", lanzó Furia, mientras se reía.

Sin embargo, el argentino intentó darle con lo que más le molesta a su compañera: "Los clips eran de Camila no tuyos".