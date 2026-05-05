"No me llegas ni a los talones, papi": Así fue el cruce sin filtro entre Furia y Luis Mateucci
En el capítulo 125 de El Internado, Furia y Luis Mateucci se enfrascaron en una tensa discusión frente a Fernando Godoy y a un importante chef.
Todo ocurrió cuando los participantes estaban presentando sus esculturas de frutas y fue el turno de Michelle Peint, quien se inspiró en el argentino.
Lo anterior, dio pie para que la entrenadora lanzara un duro comentario sobre su compañero: "Es lo único que le queda, como fue un falso de mier... no tiene con quien más estar".
La respuesta de Luis Mateucci
Lógicamente, Luis Mateucci no se quedó en silencio y arremetió contra su compatriota: "Che está el avión esperándote ¿No te ibas? Nos mandaron a una que en vez de pelear, es graciosa".
"No me llegas ni a los talones, papi, seguí hablando, gracias, mi amor, me haces más grande", lanzó Furia, mientras se reía.
Sin embargo, el argentino intentó darle con lo que más le molesta a su compañera: "Los clips eran de Camila no tuyos".
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