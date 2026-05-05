"La niña maravilla": Fans aplauden las fotos familiares de Alexis Sánchez en el campo de fútbol

05 may. 2026 - 13:00 hrs.

Alexis Sánchez está abriéndose un poco más con sus seguidores, con quienes comparte últimamente algunos registros de su vida familiar.

Hace poco publicó una fotografía que evidenció su conexión con su hija Bela, a quien sostenía en brazos y besaba con ternura. Ahora es su pareja, Alexandra Litvonova, quien compartió unas postales familiares.

Fotos familiares de Alexis Sánchez

Si bien Alexis Sánchez cuenta con el respaldo de sus fanáticos en el campo de fútbol, al parecer encontró su club de fans preferido en la modelo rusa y su bebita.

Instagram @litvinova_alexandra

Ambas protagonizan junto al "niño maravilla" un carrusel de fotografías en la cancha, a donde lo acompañaron para darle ánimo.

"Equipo de apoyo", escribió Litvinova en la publicación, en la que se ve a Sánchez uniformado y cariñoso con ambas.

Las imágenes fueron bien recibidas por los internautas y así lo dejaron saber en la caja de comentarios. "La niña maravilla"; "Qué hermosa familia"; "El apoyo necesario para gol y triunfo de Alexis"; "Alexis de papá es todo lo que está bien", dijeron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

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