Como pocas veces visto: Alexis Sánchez enternece con inéditos registros junto a su hija Bela

29 mar. 2026 - 17:45 hrs.

Fue en diciembre del año pasado cuando nuestro Alexis Sánchez confirmó el nacimiento de su hija Bela, fruto de su relación con la modelo Alexandra Litvinova.

La noticia revolucionó el espectáculo nacional y también al fútbol chileno, puesto que el goleador histórico de La Roja dejaba de ser el "Niño Maravilla" para ser ahora el "Padre Maravilla".

Como se ha caracterizado a lo largo de su carrera, el jugador del Sevilla ha mostrado poco y nada de su pequeña bebé. Por lo mismo, los usuarios en redes sociales se sorprendieron cuando compartió una serie de registros con ella.

Instagram @alexis_officia1

El tierno gesto de Alexis Sánchez con su hija que emocionó en redes

En sus historias de Instagram, compartió una publicación con la frase: "Un abrazo de tu hija elimina cualquier dolor", la que acompañaba de escenas de series y películas que resaltaban el vínculo padre-hija.

Posteriormente, el tocopillano subió un tierno video donde comparte con ella en brazos, mientras que al final aparece su pareja.

Alexis Sánchez acompañó las imágenes con la canción "A un milímetro de ti" de Antonio José.

Instagram @alexis_officia1

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