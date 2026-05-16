Estos son los vestidos de novia que se prueba la Carlita y no la convencen: "Necesito impactar"

16 may. 2026 - 21:00 hrs.

Hace unos días, la Carlita de TikTok entregó a sus seguidores una muestra de los trajes que está mirando para el día de su boda con Matt Hunter.

"Vestidos de novia que probé, pero no elegí", dijo en ese momento. Y la influencer sigue en busca de su diseño ideal, aunque al parecer ninguno termina de convencerla.

Los posibles vestidos de novia de la Carlita

Carla Inostroza apareció en sus historias de Instagram con diferentes vestidos, uno de ellos muy romántico, de hombros caídos, escote corazón, corte sirena y mangas largas de encaje.

También se le vio con otra opción de encaje, esta vez de estilo veraniego, de corsé ajustado al cuerpo, con cola fluida y relieve de efectos visuales.

Instagram @c4rliita

Luego posó con un vestido satinado minimalista, sin encajes ni aplicaciones. Sin embargo, la creadora de contenido no eligió ninguno de ellos, pues de lo contrario, no los hubiese publicado.

Y es que en un post que compartió días atrás comentó lo difícil que era elegir alguno sin preguntarle su opinión a su pololo.

Instagram @c4rliita

"Quiero ver más opciones, no sé, necesito impactar, pero no se los puedo mostrar porque, imagínense, me quedo con ese y el marido ya lo vio. Entonces no puede ser. ¿Pero cómo chucha le oculto el vestido a mi marido?", dijo.

"Siempre le pregunto antes de salir cómo me veo y ahora no le puedo decir absolutamente nada", expresó en ese momento.

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