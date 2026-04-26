De Hawái a Los Ángeles: La especial invitación de Matt Hunter a la Carlita
La Carlita de TikTok y su prometido Matt Hunter llevan un par de semanas en Estados Unidos, donde disfrutan de un idílico viaje en pareja.
La influencer y el cantante anunciaron desde Hawái su fecha de matrimonio, que tendrá lugar el 16 de enero de 2027. Tras su paso por Honolulu, tomaron un vuelo a Los Ángeles, donde el estadounidense llevó a su polola a dos lugares muy especiales.
Carlita y Matt Hunter en Los Ángeles
Una de las características más marcadas de Carlita Inostroza es su sentido del humor. De hecho, aparte de sus estudios y sus actividades como tiktoker, la joven de 23 años presenta su show de stand up comedy en varias localidades chilenas.Ir a la siguiente nota
Y justamente su futuro marido parece haber tomado en cuenta esta faceta al elegir unas experiencias inolvidables para ella. Primero la llevó a un lugar en la ciudad californiana, que se ha hecho viral por sus caricaturistas.
"Qué manera de reírme", escribió Inostroza al mostrar el resultado, unas imágenes que "resaltan las imperdecciones".
Luego la creadora de contenido recibió otra invitación de Matt, esta vez a The Comedy Store, uno de los clubs de comedia más influyentes de Estados Unidos.
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