De Hawái a Los Ángeles: La especial invitación de Matt Hunter a la Carlita

26 abr. 2026 - 13:00 hrs.

La Carlita de TikTok y su prometido Matt Hunter llevan un par de semanas en Estados Unidos, donde disfrutan de un idílico viaje en pareja.

La influencer y el cantante anunciaron desde Hawái su fecha de matrimonio, que tendrá lugar el 16 de enero de 2027. Tras su paso por Honolulu, tomaron un vuelo a Los Ángeles, donde el estadounidense llevó a su polola a dos lugares muy especiales.

Carlita y Matt Hunter en Los Ángeles

Una de las características más marcadas de Carlita Inostroza es su sentido del humor. De hecho, aparte de sus estudios y sus actividades como tiktoker, la joven de 23 años presenta su show de stand up comedy en varias localidades chilenas.

Y justamente su futuro marido parece haber tomado en cuenta esta faceta al elegir unas experiencias inolvidables para ella. Primero la llevó a un lugar en la ciudad californiana, que se ha hecho viral por sus caricaturistas.

Instagram @c4rliita

"Qué manera de reírme", escribió Inostroza al mostrar el resultado, unas imágenes que "resaltan las imperdecciones".

Luego la creadora de contenido recibió otra invitación de Matt, esta vez a The Comedy Store, uno de los clubs de comedia más influyentes de Estados Unidos.

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