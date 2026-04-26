La inesperada confesión de Ignacia Antonia: ¿Por qué no le dará un regalo a su mamá en el Día de las Madres?

26 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Se acerca el Día de las Madres, una fecha especial en la que los hijos suelen sorprender a sus mamás con obsequios y gestos de cariño. Sin embargo, Ignacia Antonia indicó que este año no seguirá la tradición.

La influencer, que se convirtió en madre tras el nacimiento de su hija Amelia el 15 de diciembre de 2025, confesó con humor que no tiene planeado comprarle un regalo a su progenitora para el domingo 10 de mayo.

¿Ignacia Antonia no le dará un regalo a su madre?

"No le daré nada a mi mamá por el Día de las Madres", escribió Ignacia Antonia en un video de TikTok. "Desde que le di una nieta dice que lo tiene todo", agregó con humor, en un intento de sacar de contexto lo que dijo su progenitora.

Instagram @ignaciaa_antonia

"Si ella lo dice...", escribió la joven en la descripción del video, uno en el que se la ve bailar frente a la cámara mientras carga a la pequeña Amelia en brazos.

Todo sobre Ignacia Antonia