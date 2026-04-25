Vanessa podría zafar de su mortal destino gracias a inesperada visita en el capítulo 282 de EJDO

25 abr. 2026 - 10:11 hrs.

En el avance del capítulo 282 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) estará en el departamento de Vanessa (Begoña Basauri) para hacerla desaparecer por orden de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

La periodista sostendrá en sus manos una tira de pastillas y una copa de vino para simular un atentado contra su propia vida, situación que quedaría justificada con la carta de despedida que la obligaron a escribir tiempo atrás.

Llorando, la periodista solo esperará que la justicia llegue en nombre suyo, de Omar (César Sepúlveda) y todas las otras víctimas de Walker y sus secuaces. "Aunque yo ya no esté aquí, espero que ustedes paguen por todo el daño que han hecho", dirá, ante un dubitativo Freddy.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien podría cambiar el destino de Vanessa

Pero precisamente cuando deba consumir las pastillas, alguien tocará a su puerta mientras el matón la obliga a hacer silencio.

Será Jessica (Ignacia Sepúlveda) quien vendrá de visita y podría ser la ayuda oportuna que salve su vida. "Vane, ¿estás ahí? Soy la Jessica, traje unas cositas ricas", dirá desde el pasillo.