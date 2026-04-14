"Muy poco anticonceptivo": Ignacia Antonia llena de ternura con video "hablando" con su bebé de cuatro meses

14 abr. 2026 - 20:10 hrs.

Ignacia Antonia ha dedicado los últimos meses casi por completo a la maternidad, y es que su pequeña hija Amelia Ignacia es todo lo que necesita en este momento.

La niña nació el pasado 15 de diciembre y fue su padre, el cantante Ak4:20, quien confirmó en ese entonces la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

1 "Les voy a hacer tapa a las hue...": Helhue Sukni rompe el silencio y revela motivo de pelea con sus hijas 2 "Tengo mucha rabia": El enojo de Naya Fácil por pagar impuesto al lujo de su costoso auto eléctrico 3 "Amo verte disfrutar la vida": Hernán Calderón presenta a su nueva pareja y así reacciona su hija Kel 4 "Fan de su relación": La irónica respuesta de Eskarcita a coqueto video de Julitroz con Trini Neira 5 Mega arrasó en el rating: Lideró el prime del fin de semana con Only Friends, Detrás del Muro y Atrapados 133 Lo más visto de Entretenimiento

Desde esa fecha, el contenido de Ignacia en redes sociales dio un giro que para muchos es lógico, ya que la joven influencer está viviendo por primera vez la maternidad y lo quiere compartir con todas aquellas mujeres que están en el mismo período o simplemente la quieren acompañar.

El tierno video de Ignacia Antonia con su hija

Así es que la joven influencer subió un video a sus historias de Instagram que tituló como "muy poco anticonceptivo".

Y es que en este registro se ve a Ignacia Antonia mirando a su bebé, de cuatro meses de vida, quien está fuera del plano, y le pide que le diga mamá, a lo que la pequeña niña responde con una serie de balbuceos tiernos.

"No, yo quiero que tú digas mamá", vuelve a decir Ignacia Antonia, mientras que la bebé solo sigue emitiendo sonidos, desatando la risa de su madre y la ternura en los seguidores de la joven.

Todo sobre Ignacia Antonia