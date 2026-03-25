Así responde Ignacia Antonia a quienes le dicen que no aprovechó su vida antes de ser mamá

25 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Ignacia Antonia no necesitó palabras para ofrecer una contundente respuesta a quienes le dicen que es muy joven para ser madre y que, supuestamente, no aprovechó su vida antes de tener a su bebé Amelia.

Un reel de tan solo 19 segundos, con registros de sus múltiples actividades y de sus viajes alrededor del mundo, demostraron todo lo que fue capaz de hacer la influencer antes de dar a luz a su primera hija a los 24 años.

La contundente respuesta de Ignacia Antonia

La primera escena revela el nuevo mundo de la influencer: ella, recostada en el sofá, a la par que juega con la pequeña Amelia recostada sobre sus piernas.

Instagram: @ignaciaa_antonia

Inmediatamente se observan diversas imágenes de su pasado. Primero, sale con un vestido largo fucsia, participando en la 24° entrega anual de los Latin Grammy que se celebraron en Sevilla, España, en el 2023.

Cárteles promocionales con su imagen, publicidades de maquillaje, fiestas con otros influencers, tatuajes, turismo en Europa, recorridos al zoológico, paseos en moto, parques de diversiones y más, fue lo que mostró la creadora de contenido en el registro.

El video acumuló más de 140 mil 'me gusta' y se llenó de cientos de comentarios a favor de ella. “Uno no deja de disfrutar la vida cuando es mamá. La sigues disfrutando pero de otra manera”, dijo una usuaria.

“Nunca entenderé por qué la gente le repite tanto eso a ella. Cada quien disfruta la vida a su manera, a sus tiempos y de acuerdo a sus posibilidades”; “Lo bueno es que de ahora en adelante seguirás disfrutando y aprovechando tu vida junto a ella”, escribieron otros.

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