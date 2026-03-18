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¿Cómo logró su cambio físico tras su embarazo? Ignacia Antonia revela su 'secreto' con un divertido video Instagram @ignaciaa_antonia

¿Cómo logró su cambio físico tras su embarazo? Ignacia Antonia revela su "secreto" con un divertido video

  • Por Roselín Acosta

Ignacia Antonia atraviesa una de las etapas más especiales de su vida: la maternidad. La influencer disfruta cada instante junto a su pequeña Amalia, quien nació en diciembre como fruto de su relación con el cantante urbano Ak4:20

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Ignacia respondió a una de las preguntas que más recibe por parte de sus seguidores, pasados tres meses desde que dio a luz: "¿Cómo quedaste tan flaca?".

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La respuesta de Ignacia Antonia

Sin decir una palabra, la joven de 24 años optó por hacer gestos para explicar su cambio físico. Primero se señaló a sí misma, luego hizo el ademán de sostener a un bebé, apuntó a su pecho y, finalmente, simuló comer.

Instagram @ignaciaa_antonia

En todo momento, sonrió a la cámara y en la descripción de su publicación escribió con humor: "¿Entendieron? JAJAJA". Sus seguidores rápidamente captaron que la causa fue la lactancia y así lo hicieron saber en comentarios. 

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"Para los que no entendieron, es porque está en lactancia"; "La lactancia le favorece a muchas, pero no a todas"; "No soy mami, pero es por la lactancia", señalaron algunas de sus fans.

@ignaciaa_antonia

Entendieron? JAJAJA

♬ original sound - 𝙙𝙤𝙪𝙙𝙤𝙪𝙫𝙛𝙭’🪽🧡

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