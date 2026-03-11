Con referencia a icónica película: Ignacia Antonia comparte tierno video junto a su hija

11 mar. 2026 - 18:30 hrs.

La creadora de contenido, Ignacia Antonia, volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales al compartir adorable momento junto a su hija Amelia mostrando su outfit. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer mostró el look que ambas estaban usando.

En el registro aparece Ignacia con su hija en brazos mientras revela que las dos están vestidas con el mismo outfit en color rosado, protagonizando un dulce momento madre e hija.

La referencia de Ignacia Antonia a icónica película

El video incluye una divertida referencia a la icónica película "Chicas Pesadas". En la escena original, el personaje de Karen Smith le dice a Cady Heron la famosa regla de grupo: "Los miércoles usamos rosa", frase que se convirtió en uno de los momentos más recordados.

Siguiendo esta referencia, Ignacia muestra orgullosa que ella tanto como su hija están cumpliendo con la "regla" luciendo el mismo conjunto, lo que llamó rápidamente la atención de sus seguidores.

Los usuarios no tardaron en comentar lo tiernas que se ven vestidas iguales: "Hermosas con el mismo outfit", "Y el mismo outfit", "La Ignacia no va a ser una mamá común, será una mamá genial".

