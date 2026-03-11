"Fue la manera más sana de continuar": Flor de Rap confirma el quiebre de su relación con cantante urbano
Ángela Lucero, más conocida como Flor de Rap, confirmó el quiebre de su relación con Maty Farra a través de un video publicado en sus redes sociales.
La cantante, por medio de sus historias de Instagram, compartió una cajita de preguntas para interactuar de manera más cercana con sus seguidores, respondiendo dudas sobre su vida personal o sus proyectos musicales.
En este caso, los usuarios sintieron curiosidad sobre su relación con el cantante Maty Farra, ya que hace algunas semanas la cantante se había tatuado su nombre.
Flor de Rap confirma su estado sentimental
Mediante un video compartido en sus historias de Instagram, Flor de Rap confirmó el término de su relación.
"Ya no estamos juntos con el Maty. Ninguno de los dos se hizo daño, no nos separamos porque alguno le haya fallado al otro. Simplemente, nuestros caminos tomaron un rumbo diferente. Lo amo mucho, yo creo que él igual me ama mucho a mí, pero creo que fue la manera más sana de continuar con nuestra existencia", expresó.
"Para todos los que tenían esta intriga, si, realmente ya no estamos juntos" finalizó.
