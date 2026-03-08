La Carlita cautiva a sus fans con un bikini verde oliva en la piscina: "La mejor operación que he visto"

08 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Poco después de anunciar su compromiso de matrimonio con el cantante urbano Matt Hunter, La Carlita de TikTok publicó una sesión de fotos en bikini que cautivó a sus fans.

Los comentarios de sus seguidores no solo giran en torno a la renovada silueta de la influencer tras sus cirugías estéticas, también hablan de su emoción por la futura boda.

Las fotos de la Carlita en bikini

Carla Inostroza compartió tres postales de un día de sol en la piscina, donde lució un bañador en tono verde oliva, con un diseño moderno y minimalista.

En la parte superior lleva un top de estilo halter con cruce en el centro del pecho, y abajo un bikini high-cut en forma de V, que resalta los glúteos.

"¡Quedaste hermosa!"; "Yo sé que se operó y que se ve regia, es la mejor operación que he visto"; "Se te ve regio ese traje de baño, todo que ver", dijeron unos.

"¡La novia más divina y feliz!"; "Carlita, ¿puedes casarte y pasarlo por la tele? Todo Chile quiere"; "Va a tener que invitar a todo Chile a su matri, quiero ir", escribieron los que se sienten entusiasmados por su compromiso.

