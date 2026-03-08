Florencia Araneda se luce en evento con moderna chaqueta en tonos burdeos: Este fue su look completo

08 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Florencia Araneda volvió a destacar en público con su característico estilo minimalista. En esta oportunidad, la influencer asistió al evento de una cadena de tiendas por departamento con un look effortless chic.

Su presencia se robó más de una mirada, con prendas simples pero cuidadosamente seleccionadas para lograr un resultado casual, moderno y sofisticado, como se aprecia en las fotos que compartió en su Instagram.

Florencia Araneda y su look moderno en evento

En las postales, la hija de Marcela Vacarezza luce como pieza central una chaqueta en un profundo tono borgoña con cuello camisero, mangas entalladas y cierre frontal metálico.

Instagram @thepopularlook

Combinó la prenda con pantalones negros de tiro bajo y corte ancho, y para aportarle un toque más urbano a su look, agregó sandalias de tacón y una cartera al hombro en color negro.

Finalmente, Florencia Araneda completó su estilismo con una apuesta a la estética clean girl: cabello perfectamente recogido en un moño pulcro, un maquillaje en suaves tonos de borgoña y unos pequeños aros dorados.

Instagram @floaraneda

