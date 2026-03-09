¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?

09 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Muchos han notado que poco a poco los atardeceres comenzaron a adelantarse, un signo inequívoco de que el verano está llegando a su fin.

Esta también es una clara señal de que estamos próximos al siempre controversial y poco esperado cambio de hora.

Como cada año, este ajuste en los relojes genera confusión, especialmente porque ocurre justo un fin de semana.

ATON

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El último cambio de hora en nuestro país ocurrió el pasado 6 de septiembre del 2025, cuando se le dio paso al horario de verano.

De acuerdo a lo establecido por las autoridades, el actual horario se mantendrá vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en que pasaremos al de invierno.

Cabe destacar que esta modificación obedece a la idea de optimizar el uso de la luz natural durante las primeras horas del día.

¿Se atrasan o adelantan los relojes?

Cuando llegue la medianoche del sábado 4 de abril, los relojes deberán retrasarse una hora, de manera que sean nuevamente las 23:00 horas de ese sábado.

Esto rige en todo Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.

Mientras que en Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), los relojes también se deberán retrasar una hora el mismo día.

Todo sobre Cambio de hora