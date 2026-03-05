¿Cuándo es la siguiente fecha de pago del Bono Marzo 2026?

05 mar. 2026 - 07:30 hrs.

El pasado 2 de marzo se comenzó a pagar la segunda entrega del Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como Bono Marzo.

Consiste en una ayuda económica de $66.834 por cada persona o grupo familiar que cumpla con los requisitos establecidos por ley.

Entre sus características está el que es un beneficio al que no es necesario postular ni inscribirse para recibirlo.

¿Cuándo es la fecha del próximo pago del Bono Marzo 2026?

La tercera y última fecha de pago está contemplada para el próximo lunes 16 de marzo.

En esta ocasión, será el grupo 3 de beneficiarios el que reciba la entrega. Específicamente, aquellas personas que reciben la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de una entidad distinta al IPS.

¿Quiénes pueden obtener el Bono Marzo 2026?

El Bono Marzo 2026 se asigna de manera automática a quienes cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Quienes hayan recibido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior.

Personas que reciban la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas debidamente inscritas al 31 de diciembre del año anterior.

Las familias que pertenezcan al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Consulta con tu RUT si recibes el Bono Marzo

Para saber si percibes el beneficio, debes ingresar a la página web del Bono Marzo (clic acá), donde se debe ingresar el RUT y fecha de nacimiento.

Cabe señalar que la tercera nómina de beneficiarios será publicada el 16 de marzo. Mientras tanto, puedes conocer a quién le corresponde la primera y segunda entrega.

