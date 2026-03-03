¿Cómo saber si soy beneficiario del segundo pago del Bono Marzo 2026?

03 mar. 2026 - 17:00 hrs.

A partir del 2 de marzo se encuentra disponible el segundo pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo.

Así, el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de la entrega, dio inicio a los depósitos a quienes integran la segunda nómina de beneficiarios, compuesta por más de 227 mil familias.

Vale recordar que se trata de una ayuda que se entrega a las personas y familias más vulnerables del país, cuyo monto alcanza los $66.834 por carga familiar.

¿A quiénes les corresponde el segundo pago del Bono Marzo 2026?

La segunda nómina de beneficiarios del Bono Marzo está compuesta por personas que reciben, entre el 2 y 31 de marzo, alguno de los siguientes beneficios:

Subsidio Familiar

Chile Solidario

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Pensionados del IPS que reciban pagos por cargas familiares

Revisa si te corresponde el segundo pago del Bono Marzo 2026

La consulta se puede hacer directamente en la página web del Bono Marzo (clic acá), donde se debe ingresar el RUT y fecha de nacimiento.

