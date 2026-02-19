19 feb. 2026 - 07:30 hrs.

Si se habla de los beneficios económicos más importantes para las familias chilenas, sin lugar a dudas el Aporte Familiar Permanente es uno de ellos.

El también llamado Bono Marzo va justamente en apoyo a los hogares con menores ingresos en un periodo del año donde los gastos aumentan, por la escolaridad, el permiso de circulación, entre otros.

Este consiste en un aporte económico de $66.834, el cual tuvo un alza con el reajuste anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuántas veces se paga el Bono Marzo?

El sitio web del Bono Marzo indica que este beneficio se paga una sola vez, pese a que existan tres fechas de entrega diferentes. Esto quiere decir que los beneficiarios solo recibirán un pago dentro de las tres fechas que existen.

De acuerdo a lo informado por las diversas instituciones competentes, este beneficio va dirigido a quienes cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Quienes hayan recibido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior.

al 31 de diciembre del año anterior. Personas que reciban la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas debidamente inscritas al 31 de diciembre del año anterior.

por sus cargas debidamente inscritas al 31 de diciembre del año anterior. Las familias que pertenezcan al programa ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Fechas de pago del Bono Marzo

El primer pago del Bono Marzo 2026 comenzó el 16 de febrero, enfocado a quienes cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

Ya el 2 de marzo, es entregado a quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

Mientras que todo se cierra a partir del 16 de marzo, con el pago para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

