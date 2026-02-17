¿Quién recibe el Bono Marzo 2026?

17 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Desde el 16 de febrero se está pagando la primera nómina del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio popularmente conocido como Bono Marzo.

Este aporte se caracteriza por ser de asignación automática, lo que se traduce en que no requiere postulación, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales que establece el Instituto de Previsión Social (IPS).

Recordemos que para este año, el dinero del aporte subió de $64.574 a $66.834 tras el reajuste anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estos son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

Según el sitio web del beneficio, reciben el Bono Marzo 2026 todos aquellos que cumplan una de las siguientes condiciones:

Haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, cobran por cada causante del subsidio.

al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, cobran por cada causante del subsidio. Haber recibido el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un aporte por cada carga.

por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un aporte por cada carga. Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), al 31 de diciembre del año anterior.

¿Quién recibe el primer pago del Bono Marzo?

El primer pago corresponde al grupo 1, es decir, aquellos que cobran entre el 14 y 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

Mientras que el resto de las entregas será de la siguiente manera:

2 de marzo : para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

