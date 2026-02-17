Bono Marzo 2026: ¿Cuándo es la próxima fecha de pago?

17 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El primer pago del Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo 2026, se dio inicio el lunes 16 de febrero.

Este beneficio estatal, el cual no requiere postulación, entrega un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda.

Recordemos que la ayuda, administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), se reparte en tres fechas de pago, dependiendo de la situación de cada beneficiario.

ATON

Requisitos del Bono Marzo 2026

El Bono Marzo 2026 se entrega de manera automática, sin postulación ni solicitud, a quienes cumplan con una de estas condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal .

. Recibir la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior. Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

¿Cuándo se realiza el resto de pagos del Bono Marzo?

De acuerdo a la entidad estatal, el resto de las fechas de pago del Bono Marzo son:

2 de marzo : para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente