Concejal de Villa Alegre explica denuncia contra Dino Gordillo: "Aquí se vulneró a una niña"

18 feb. 2026 - 13:20 hrs.

Dino Gordillo está en el ojo del huracán luego que la Municipalidad de Villa Alegre lo denunciara por un supuesto beso hacia una menor de edad, en medio de su presentación en el festival de la comuna.

El humorista salió a defenderse y expresó que hay una gran cantidad de contenido audiovisual para justificar su inocencia, así como testigos que estaban en el lugar.

De todas formas, para entender la denuncia de la Municipalidad de Villa Alegre, en Mucho Gusto conversamos con Justo Rebolledo, concejal de la comuna.

"Yo era partidario que se investigara primero y después hacerlo (la denuncia), pero obviamente todos debemos apoyar esta situación porque aquí se vulneró a una niña", comentó Rebolledo.

Enseguida, explicó que "el día lunes tuvimos Concejo en la mañana y ahí se tomó la decisión... El concejal (César) Vallejos, inmediatamente se llama a la Oficina de la Niñez de la comuna y también a la asesora jurídica".

Rebolledo aseguró que para el Concejo Municipal el supuesto beso del comediante a la menor es un hecho concreto ante la manifestación del concejal Vallejos. "La denuncia del municipio después de haber visto las imágenes y todo, y posteriormente en la tarde el padre de la niña también hace la denuncia en Carabineros, y además nosotros solicitamos en el Concejo que se haga una investigación sumaria de por qué la niña estaba ahí", afirmó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

