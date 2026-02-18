Denuncian a Dino Gordillo por presunto beso a menor de edad en festival en Villa Alegre: Esta fue su defensa

18 feb. 2026 - 12:15 hrs.

Este miércoles se confirmó que la Municipalidad de Villa Alegre ingresó una denuncia contra Dino Gordillo por un supuesto beso que le dio a una menor de edad.

El periodista César Campos de Mucho Gusto comentó que estos hechos ocurrieron durante la presentación del pasado sábado del humorista en el Festival de la Naranja en la comuna de Villa Alegre, en la región del Maule.

"Un show de humor tradicional, se le entregó el premio, entró una modelo, una mujer a entregarle el reconocimiento, le entrega el premio y él pide el beso en la mejilla... En el momento donde se dan el beso, él da vuelta la cara y le da un beso en la boca a la modelo", comentó Campos, según lo que han dicho los testimonios de los presentes en el evento.

Denuncian a Dino Gordillo por presunto beso a menor de edad

César explicó que luego del incidente, la menor hizo un gesto de desagrado, lo que habría sido visto por todas las autoridades presentes y el público.

Por su parte, Dino Gordillo emitió un comunicado firmado por él y su familia donde se refiere a la situación, el cual fue leído por José Antonio Neme en el estudio.

Mucho Gusto / MEGA

"Ante todo, rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad. La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna", expresó Gordillo.



Dicho esto, aseveró que "mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista", dando a entender, además, que se puso a completa disposición de la investigación.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

