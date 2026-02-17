Polémica en Playa Montemar: Veraneantes se instalan con carpas en zona de conservación marítima

17 feb. 2026 - 11:05 hrs.

La Playa Montemar es uno de los tesoros naturales de la región de Valparaíso. Ubicada en la comuna de Concón, este espacio es catalogado de conservación marítima por su rico ecosistema, donde habitan diversas especies marinas y aves.

Además, funciona como un área de concesión destinada a fines académicos, científicos y de protección ambiental de la Universidad de Valparaíso, la que convive con una caleta de pescadores.

Veraneantes no cuidan espacio de conservación

Pese a no ser un espacio de uso recreativo, en las últimas semanas familias completas han llegado hasta el lugar para instalarse con quitasoles y carpas, provocando un grave daño.

Junto con utilizar este lugar de conservación marítima como un balneario informal, los bañistas no se encargan de sus residuos, dejándolos en la arena y el mar.

Cabe señalar que existe escasa información que pudiera advertir de la condición especial de la playa, más que un cordel con un pequeño papel y dos rudimentarios carteles de cartón y plumón.

