Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Registros muestran cómo bañistas salvan a delfín varado en Playa Chica de Cartagena

  • Por Sebastián Paillafil

Un acto solidario protagonizaron veraneantes en Cartagena, luego que rescataran a un delfín que varó vivo en la Playa Chica de la comuna.

La situación ocurrió la tarde del domingo 15 de febrero, cuando bañistas avistaron a un delfín oscuro cerca de la orilla. Solo unos minutos después, el animal terminó por llegar hasta la arena.

Lo más visto de Mucho Gusto

El solidario acto de veraneantes con delfín varado

Ante la presencia de este ejemplar, alertaron a las instituciones competentes. Sin embargo, la demora obligó a los presentes a prestar ayuda.

Mega

Así, y tal como muestran los registros revisados en Mucho Gusto, los visitantes decidieron organizarse para asistir al animal. Con cuidado y luego de varios intentos, lograron devolver con vida al cetáceo al mar.

Ir a la siguiente nota

En diálogo con Mucho Gusto, el capitán de fragata Roberto Ascencio, del Puerto de San Antonio, reconoció el acto de los veraneantes, aunque aclaró que siempre es recomendable que especialistas manipulen a estos animales.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto