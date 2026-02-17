"Da dos pasos y pasa la moto": El dramático relato de familiares tras fatal atropello de adulta mayor en Maipú
Familiares de la adulta mayor de 75 años que murió tras ser atropellada por un motochorro en Maipú, relataron el trágico suceso, asegurando que todo fue en un abrir y cerrar de ojos.
En conversación con Mucho Gusto, su sobrina nieta narró que la mujer alcanzó a salir de su domicilio, "da dos pasos y pasa la moto, pero una cosa que venía demasiado rápido, porque ninguno de nosotros escuchó algún ruido".
Fatal atropello de adulta mayor en Maipú
Afirmó que, por la velocidad, solo notaron que era una moto roja y que el delincuente utilizaba algo de color negro.
Por su parte, otro de sus sobrinos nietos, indicó que él al salir de la casa, cruzó la acera y llegó a su auto, y que cuando "me doy vuelta, ya no veo a mi tía y escucho un grito de mi hija".
Señaló que "el tipo donde la impactó, la lanzó como entre 4 a 5 metros", debido a la gran velocidad.
Leer más de