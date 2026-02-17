Adulta mayor de 75 años muere atropellada por motochorro en Maipú: Escapaba de un robo

17 feb. 2026 - 12:10 hrs.

Una adulta mayor de 75 años murió luego de ser atropellada por un delincuente que huía en motocicleta tras cometer un robo bajo la modalidad de "lanzazo" en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Según informó el periodista de Mucho Gusto, Julio Ahumada, el trágico incidente ocurrió cerca de las 20:40 horas del lunes, cuando el antisocial robó el celular de un transeúnte en la Avenida El Rosal.

Motochorro atropella y mata a adulta mayor

Posteriormente, el ladrón escapó por la vereda y atropelló a la mujer, quien estaba saliendo de su domicilio.

El sujeto huyó sin considerar las consecuencias del impacto, mientras que la adulta mayor recibió apoyo de personal del SAMU que llegó al lugar.

Finalmente, la afectada debió ser trasladada hasta un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

