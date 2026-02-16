"Le cambió el rostro": Revelan la actitud de Américo en su más reciente show tras conflicto con Yamila Reyna

16 feb. 2026 - 16:20 hrs.

En medio de su bullada ruptura con Yamila Reyna, el cantante Américo se presentó en el Festival de la Vendimia de Palmilla 2026, en la región de O’Higgins. Se trató de su primera aparición pública tras la denuncia que realizó la actriz en su contra.

Por lo mismo, su presencia era más que esperada por parte de los medios de comunicación e incluso por las autoridades locales, quienes temían una eventual baja de último minuto.

Previo a su show, el artista se hospedó en el hostal Campo D'Vino. Su recepcionista habló con Mucho Gusto y contó cómo se comportó durante su estadía.

Mega

Américo y su estado de ánimo tras conflicto con Yamila Reyna

Viviane dijo no haber reconocido a Américo, puesto que llegó sin hacer mucho ruido y recién en la entrada consultó por una reserva.

"Le di la bienvenida, le di un juguito. Andaba con dos personas más y andaba cabizbajo", reconoció.

Sumó que dicha postura se mantuvo hasta que apareció otra persona del hostal, su hijo, quien lo abrazó y ahí recién "le cambió el rostro, porque me da la impresión de que él sentía que lo iban a recibir no muy bien".

En la conversación, Viviane recordó que a su arribo le preguntó cómo estaba, ante lo cual recibió una respuesta que le llamó la atención, pues dijo: "Aquí estamos, tirando para arriba".

