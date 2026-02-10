Vecina instaló toldo en plena vereda para proteger auto abandonado: También funcionaba como refugio para gatos

10 feb. 2026 - 11:50 hrs.

Este martes, la Municipalidad de Santiago, junto con Carabineros, realizó un retiro masivo de vehículos abandonados en las calles. Vecinos criticaron el operativo, asegurando que no fueron notificados con anterioridad.

Uno de ellos fue Monserrat, a quien le retiraron tres automóviles que mantenía estacionados en plena vía pública. La particularidad de su caso es que, además, había instalado un toldo azul en la vereda para proteger uno de los autos.

Auto estacionado funcionaba como refugio de gatitos

La mujer argumentó a Mucho Gusto que su acción no hacía más que proteger a la gran cantidad de gatos que había rescatado, los cuales duermen en el techo del vehículo.

Mega

"Han pasado los municipales, han visto que tengo los gatos y nunca han multado", comentó indignada por la situación, agregando que todos los días animales son abandonados y ella les da un mejor trato.

Sobre la misma, emplazó al municipio a entregar soluciones para los felinos, como la realización de operativos de vacunación y esterilización.

