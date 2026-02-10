Llevaban años abandonados: Vecinos de Santiago molestos por retiro de autos estacionados en la calle

10 feb. 2026 - 10:40 hrs.

En horas de la mañana de este martes, un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta la comuna de Santiago para hacerse presente en un operativo de retiro de automóviles abandonados en plena vía pública.

El procedimiento, que generó el malestar de parte de los vecinos, surgió ante las diversas denuncias que sindicaban que estos eran focos de incivilidades.

Enojo de vecinos y un detenido en operativo

Uno de los afectados protestó por el retiro de sus dos vehículos y es que, si bien reconoció que llevaban más de dos años estacionados en la vía pública, indicó que no fue notificado de la infracción y del operativo.

Mega

Lo mismo señaló otra de las vecinas, la cual aseguró que mantiene tres autos en la calle porque su marido y suegro sufrieron un incendio en su taller mécanico.

Por otra parte, un hombre, quien vivía en el interior de uno de los vehículos estacionados en la calle, fue detenido luego que se detectara que mantenía una causa pendiente.

