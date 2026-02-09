Rompen autos y entran a casas: Alertan por ola de robos a veraneantes en Quintero

09 feb. 2026 - 12:35 hrs.

Una preocupante situación se ha desatado en Quintero, en la región de Valparaíso, donde los veraneantes se encuentran en alerta por una serie de robos en contra de ellos.

El periodista Juan Pablo Rodríguez de Mucho Gusto se trasladó hasta dicha comuna para conocer la "Playa de los enamorados", "La cueva del pirata" y otros espacios a los que llegan muchos turistas.

Sin embargo, no todo es bonito, ya que una ola de robos está afectando a los visitantes de Quintero, por lo que se ha levantado una alerta entre los propios veraneantes.

Alerta por robos a turistas en Quintero

Y es que junto a la belleza del paisaje existe una realidad que preocupa a vecinos y turistas, ya que en algunos sectores de la comuna, los visitantes han denunciado robos a vehículos y hogares, siempre cerca del borde costero.

"Tenemos clientes que vienen a comer acá y de repente nos vienen a avisar que les reventaron los vehículos", dijo Francisco, un locatario de Quintero, quien además también fue víctima de un robo mientras iba a bucear.

Asimismo, los vecinos de Quintero declararon que este tipo de robos es habitual en la zona, sobre todo en verano, por lo que siempre alertan a los visitantes.

