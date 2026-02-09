Pedro Pascal, el vestido de Lady Gaga y más: Así se hizo presente Chile en show de Bad Bunny en el Super Bowl

09 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Este domingo se celebró el Super Bowl LX, donde Bad Bunny fue el artista principal de la jornada, llevándose todas las miradas gracias a su gran show de medio tiempo.

Y es que la presentación de Bad Bunny estuvo marcada por un discurso de unidad latina que se intentó sobreponer a la campaña antiinmigración que existe actualmente en Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, por lo que invitó a celebridades latinas de distintos ámbitos a ser parte de su espectáculo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que nuestro país, Chile, tuvo bastante participación en el show del "Conejo Malo".

Mucho Gusto / MEGA

La presencia de Chile en el show de medio tiempo de Bad Bunny

Precisamente, el primer guiño a Chile fue la presencia del actor nacional Pedro Pascal en "La Casita", una infraestructura esencial de los shows de Bad Bunny donde se ubica, por lo general, a influencers, actores y otros famosos.

La segunda parte, y más gráfica, fue el propio Bad Bunny gritando el nombre de Chile y a una persona ondeando nuestra bandera en medio de la presentación.

Finalmente, se dio a conocer que el vestido que ocupó Lady Gaga durante la presentación había sido confeccionado por Luar, marca de Nueva York en la que trabaja el diseñador chileno Diego Cajas Parra, quien publicó su trabajo en redes sociales tras el show.

