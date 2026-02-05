Con estricto control y sin acceso a público: Así está el Barrio Meiggs tras desalojo de toldos azules

05 feb. 2026 - 13:25 hrs.

Con nuevas rejas perimetrales y con control de acceso de funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Santiago, amaneció este jueves el Barrio Meiggs tras el operativo para desalojar y retirar los toldos azules.

Recordemos que durante el martes y miércoles, Carabineros junto a personal municipal, se desplegó en el sector para llevar a cabo la tercera etapa del plan de recuperación integral del barrio, cuyo objetivo es combatir el comercio ambulante.

Así está Barrio Meiggs tras intervención policial

En este contexto, se instaló una serie de portones perimetrales, repitiendo lo realizado durante procesos anteriores. Además, se desplegó un alto contingente de funcionarios de seguridad que controlan el acceso al barrio.

Durante esta jornada y mañana viernes, el acceso al público se encuentra suspendido, permitiendo solo el paso de locatarios, trabajadores y residentes. Todos aquellos deben presentar documentos para certificar su calidad de tales.

Personal del Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y Dirección del Trabajo (DT) también se desplegó en el sector, para efectuar una serie de fiscalizaciones.

