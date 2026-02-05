Enorme ballena boreal aparece varada en las costas de Algarrobo: Esta sería la causa de su muerte

05 feb. 2026 - 13:40 hrs.

Este pasado martes fue encontrada una ballena boreal muerta en el mar en el sector El Yeco de Algarrobo, región de Valparaíso.

Según se detalló en Mucho Gusto, el animal varó en una zona rocosa, de difícil acceso, y sería justamente la alta presencia de rocas lo que le habría dificultado un posible escape.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, es posible apreciar el cadáver del cetáceo, que medía cerca de 15 metros, flotando en el mar hasta que llega a la playa.

Posible causa de muerte de ballena boreal

La posible causa de muerte se desconoce, sin embargo, no se descarta que haya sido una embarcación lo que provocó el deceso del cetáceo.

De igual forma, los expertos expresaron sorpresa por la presencia del animal, puesto que no es común verlas tan al sur del mundo.

