Peritajes en bodega y excavación en frontis de casa marcan nueva jornada de búsqueda de Julia Chuñil

03 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Continúan los trabajos para dar con el cuerpo de Julia Chuñil que, según la principal teoría de la Fiscalía, se encontraría en el predio donde vivía en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

Recordemos que el pasado viernes se amplió el plazo de las labores de búsqueda hasta el sábado 28 de febrero.

Sigue búsqueda de Julia Chuñil

Precisamente, este martes las labores se concentraron en una bodega ubicada al costado de la casa de la dirigenta mapuche, la misma donde habría vivido el adulto mayor de 90 años agredido por Javier Troncoso Chuñil.

Mega

La cámara de Mucho Gusto también captó a una máquina retroexcavadora realizando una excavación en el frontis de la vivienda de Julia.

El periodista Diego Sanhueza explicó que, según entendidos en la materia, de descartar por completo el terreno, los trabajos se concentrarían en la zona del bosque, cuya extensión es de aproximadamente 20 hectáreas.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Casos Policiales