"Traje un palo santo para sacar las malas vibras": Así fue el regreso de Neme tras sus vacaciones en la India

03 feb. 2026 - 08:56 hrs.

José Antonio Neme regresó este martes a su rol de conductor de Mucho Gusto, luego de tomarse unas merecidas vacaciones, las cuales aprovechó para ir a India en compañía de la agencia de viajes del fallecido Claudio Iturra.

Precisamente, Karen Doggenweiler hizo referencia al viaje espiritual de su compañero de labores al momento de presentarlo.

José Antonio Neme regresa a Mucho Gusto

"Ha vuelto José Antonio Neme al estudio de Mucho Gusto. Namaste", expresó la periodista, dándole cuerda.

Mega

Y es que Neme aseguró que trajo desde el otro lado del charco un elemento para sacar las malas vibras del canal y en especial del estudio.

"Traje un palo santo porque encontré que había unas vibras acá. Desde anoche que este canal tiene unas vibras espantosas", dijo.

Dicho esto, comentó que volvió contento de su viaje de la India y que al llegar inmediatamente llamó a algunos conocidos. "Llamé a mi amiga Ángela Vivanco y, ¡no me contestó el teléfono!".

Todo sobre José Antonio Neme