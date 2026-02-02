Tras tormenta eléctrica: Advierten probabilidad de nuevas lluvias en Santiago durante esta semana

02 feb. 2026 - 10:30 hrs.

La tarde del pasado sábado, los habitantes de la Región Metropolitana quedaron sorprendidos, luego que se registrara una intensa lluvia y tormenta eléctrica que causó una serie de estragos en distintos puntos de la capital.

Si bien aquella baja segregada quedó en el pasado, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que un nuevo fenómeno se hará presente esta semana, dejando la probabilidad de nuevas precipitaciones en diferentes sectores de Santiago.

Las zonas donde podría llover en la capital

De acuerdo con el pronóstico entregado en Mucho Gusto, este lunes hará ingreso un sistema frontal al sur del país, "y desde ese sistema frontal se desprende, por la cordillera, una vaguada en altura que podría dejar lunes, martes, miércoles y jueves, la probabilidad de algunas precipitaciones".

Mega

Eso sí, Sepúlveda destacó que se tratará de lluvias débiles en sectores de cordillera y precordillera en la capital, es decir, desde "Farellones hacia arriba, de San José de Maipo hacia arriba".

El día clave sería el miércoles, en el "que podríamos tener precipitaciones débiles en el sector oriente de Santiago en la tarde. Hablo de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque".

